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وصول أكثر من 3 آلاف سائح إلى مطار القاهرة
مطار القاهرة

وصول أكثر من 3 آلاف سائح إلى مطار القاهرة

2017-05-18 22:15:18
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 3160 سائحا من عدة جنسيات عربية وأجنبية لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وضمت الأفواج مجموعات من إندونيسيا ومجموعات أخرى من تايوان واليابان وعدة دول من جنوب شرق آسيا إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية.

كما ضمت المجموعات السياحية ركاب 12 طائرة قادمة من المدن السياحية المصرية بعد قيامهم بجولات فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبو ظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، وكما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات، حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقامتهم.

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