شارك السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، في اجتماع الجمعية “المصرية - البريطانية”، اليوم الخميس، وأكد الدبلوماسي البريطاني دعم بلاده للاستقرار في مصر والعمل على تعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون المشترك بين القاهرة ولندن.

وقال كاسن، خلال كلمته، إن الحكومة البريطانية تعمل على دعم القطاع الخاص في مصر ليكون نقطة انطلاق للاستثمارات والتي تعد رقم 1 في مصر، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تسعى لجلب جيل جديد من الشركات البريطانية لمصر بعد خروجها من “الاتحاد الأوروبي” وأنها تعمل على دعم الاقتصاد المصري في تلك الفترة الحاسمة التي يمر بها الاقتصاد، مشيرًا إلى استثمارات شركة “بي بي” في الغاز في منطقة البحر المتوسط وإن مصر وبريطانيا يريدان العمل سويا من أجل النجاح معا في الظروف التي يمر بها البلدين.

وأكد السفير البريطاني في القاهرة، أن هناك العديد من الشركات البريطانية التي تساهم في مختلف القطاعات المصرية، موضحا أن الفترة الحالية في مصر بعد الإضطرابات والثورات التي جرت في المنطقة مؤخرا تريد الكثير من العمل من أجل تعزيز الاقتصاد والاستقرار وإنجاح الاقتصاد القومي المصري، وتحدث كاسن، عن التطورات التي شهدها الاقتصاد البريطاني على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت بريطانيا ضمن الدول الـ7 الكبار.