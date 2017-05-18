توج فريق الهلال السعودي بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق الفوز على نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ختام الموسم الرياضي، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأهلي بـ (3-2)، تناوب على تسجيلها المحترف السوري عمر خريبين في الدقيقة 28، ومحمد جحفلي في الدقيقة 77، وادواردو في الدقيقة 90، فيما سجل هدفي الأهلي معتز هوساوي في الدقيقة 43، وعمر السومة في الدقيقة 93.

وتوج الهلال باللقب ليجمع الثنائية هذا الموسم ولأول مرة في تاريخه

كما توج باللقب 56 في مسيرته ، والثامن في كأس خادم الحرمين