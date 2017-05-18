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المؤبد لطالب بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي
حبس

المؤبد لطالب بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

2017-05-18 22:16:49


قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة طالب بالسجن المؤبد، لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة انضمام المتهم عبد الرحمن. م.م، طالب مقيم السيدة زينب، إلى إحدى العصابات المنشأة على خلاف أحكام القانون، والمسماة بتنظيم داعش، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، داخل البلاد والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها والتي تأخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافها.

وأضافت التحقيقات سعي المتهم إلى الالتحاق بعصابة إرهابية مقرها خارج البلاد بدولتى سوريا والعراق والقيام بأعمال إرهابية، داخل مصر، ورغبته في شراء مواد معدة للتفجير من تلك العصابة والتدريب على التعامل معها واستخدامها في أعمال إرهابية.

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