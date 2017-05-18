بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في لقاءين منفصلين بعمان، اليوم الخميس - مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة داعش، السفير برت مكجورك، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، جيسون جرينبلات، التطورات الراهنة بالمنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى عملية السلام.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة داعش، السفير برت مكجورك، بحث الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، والتطورات الراهنة في المنطقة.

كما تناول لقاء العاهل الأردني مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، جيسون جرينبلات، عملية السلام، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وجرى، خلال اللقاء التأكيد على أهمية كسر الجمود في العملية السلمية، والدور المهم للولايات المتحدة، ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤكدة التزامه العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

وأكد الملك عبدالله الثاني، أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

بدوره، أعرب جرينبلات عن تقديره لجهود ومساعي الأردن المستمرة، بقيادة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام في المنطقة.