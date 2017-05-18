

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الصيام يجب أن يبيت له النية من الليل ، إلا أن الشرع قد إستثنى صوم النفل فخفف فيه وأجاز للإنسان إنه إذا إستيقظ من نومه بعد الفجر أن ينوي الصيام بشرط أن تكون هذه النية قبل الزوال بمعنى قبل وقت الظهر.

وأضاف ممدوح على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء ، ردا على سؤال يقول « إذا استيقظت من النوم بعد الفجر أو بعد الظهر أو العصر، ولم أفعل شيئًا من المفطرات، هل يجوز لي أن أنوي صيام النفل لهذا اليوم؟»، قائلًا: يجوز بشرط أن تكون النية بعد الإستيقاظ من النوم مباشرة ولا تتعدى وقت الظهر ، أما إذا تجاوز الوقت الظهر بمعنى إستيقظ النائم بعد الظهر فإنه لا يجوز له أن يصوم ولا يصح له الصيام .