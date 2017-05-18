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الزمالك يتقدم على دجلة بهدف في الشوط الأول
ستانلي

الزمالك يتقدم على دجلة بهدف في الشوط الأول

2017-05-18 21:57:15

تقدم الزمالك بهدف على نظيره وادي دجلة في الشوط الأول للقاء المقام حالياً بينهما على ملعب بتروسبورت في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب النيجيري ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 37 من الشوط الأول

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