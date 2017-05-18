أبرز الزميل الأول في مجلس العلاقات الخارجية ومساعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فيليب جوردون، أسباب عشق السعوديين لرئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب، مؤكدا أن ترامب سيحظي باستقبال دافئ فور وصوله السعودية السبت المقبل.

وأشار “جوردون”، في مقاله له بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “ترامب” إلى عدم إخفاء السعوديين لخلافاتهم مع إدارة الرئيس أوباما، لعدم دعمهم في موقفهم من إيران، مضيفًا أنهم متأكدون من اختلاف سياسية ترامب في التعامل مع تلك القضية.

واستشهد الخبير الأمريكي بتعهد ترامب باتخاذ موقفًا صارمًا تجاه إيران وتنظيم داعش الإرهابي، أكبر عدوين للرياض.

واعتبر “جوردون” أن حب ترامب وإشادته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره السعودية حليف رئيسي في المنطقة وحصنًا ضد التطرف الإسلامي، من أسباب حب السعوديين للرئيس الأمريكي.

كما يدعم ترامب حملة الرياض العسكرية في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ونصح الخبير السعوديين ودول المنطقة بتوخي الحذر من ترامب، موضحًا أنه قد يقول ما يريدون سماعه في القريب العاجل ويعرض دعمه لقضاياهم السياسية، لكنه سيثبت في المستقبل أنه شريكًا غير موثوق فيه.