اعتبر الرئيس دونالد ترامب ،إن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية هي أكبر حملة استهداف سياسي في تاريخ الولايات المتحدة” ،مشيرا إلى تعيين مستشار خاص أمريكي، للتحقيق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وذكر ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردها راديو “سوا ” الامريكي اليوم الخميس أنه على الرغم من “الأفعال غير القانونية” التي حدثت في حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما ، لم يتم تعيين مستشار خاص للتحقيق في هذا الشأن .

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق أمس تكليف المحامي والمدير الأسبق لمكتب التحقيق الفدرالي روبرت مولر بإجراء تحقيق مستقل حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.