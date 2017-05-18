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بعد حوار السيسي مع الصحف القومية".. مصطفى بكري: الوضع لا يُطاق!
الكاتب الصحفي مصطفي بكري

بعد حوار السيسي مع الصحف القومية".. مصطفى بكري: الوضع لا يُطاق!

2017-05-18 21:54:08


توك شو: أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الصحف القومية، خاصة بالوضع المعيشي للمواطنين، لافتا إلى أن من يرغب في معرفة ما يفكر فيه الرئيس السيسي، فعليه قراءة ثنايا حواره، لأنه تحدث عن كل ما يشغل بال المواطن المصري.

وقال “بكري”، في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: “ما يحدث في السوق المصري وفي الشارع شيء لا يمكن أن يُطاق، هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار جعلنا نتساءل أين الدولة؟، أين الرقابة؟!، لقد ترك الشعب فريسة للتجار الجشعين علاوة على الأوضاع التي نعيشها”.

وأضاف “بكري”، أن السيسي لن يفرض نفسه على الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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