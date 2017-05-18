أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الرياض لا تعتزم فرض ارتداء الزي الإسلامي على زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، عند زيارة الزوجين للسعودية يومي السبت والأحد القادمين.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي، أجراه اليوم الخميس، مجيبا على سؤال ما إذا كان ينبغي على زوجة الرئيس الأمريكي ارتداء ملابس تتماشى مع التقاليد الإسلامية خلال زيارتها للرياض، قال إن السلطات السعودية عادة لا تطالب التقيد بطريقة معينة للملبس، مؤكدا: “يقترحون علينا ونرحب بأي من طرق الملبس”.

ومن المقرر أن تكون السعودية المحطة الأولى لأولى جولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية منذ توليه مقاليد الأمور في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، حيث من المقرر أن يصل الرياض يوم السبت القادم.