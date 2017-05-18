10 مليارات جنيه تكلفة تطوير "مصر للألومنيوم" بنجع حمادي2017-05-18 21:26:28
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام ، إن الهدف الرئيسي من زيارة شركة “مصر للألومنيوم” بنجع حمادي اليوم ، هو بحث دراسة عمليات التطوير بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتخفيض استهلاك الطاقة.
وقال الشرقاوي، في تصريحات للصحفيين عقب جولته لعدد من المشروعات التابعة للشركة “القابضة للصناعات المعدنية” و “مصر للألومنيوم” بقنا، إن التكلفة الإجمالية لتطوير الشركة لتعزيز حجم إنتاجها تبلغ نحو ١٠ مليارات جنيه، وسيتم طرح مناقصة عالمية لأعمال التطوير وسوف يتم اختيار أفضل العروض من حيث مرونة شروط السداد وإعطاء فترات سماح أطول.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية حاليا واعدة في مجال صناعة الألومنيوم، خاصة بعد ارتفاع سعره بالبورصة العالمية ولزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك دراسة للتطوير سيتم مناقشتها في وقت لاحق اليوم مع أعضاء مجلس إدارة الشركة في اجتماع مغلق.
ومن جهة أخرى، أعلن الشرقاوي ، أن الشركات التي تقدمت بسحب كراسات شروط مناقصة إعادة تأهيل وتطوير “شركة الحديد والصلب”، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وصل حتى الآن إلى ١٠ شركات، مشيرا إلى استمرار تقديم العطاءات وسحب الكراسات حتى ١٨ يوليو القادم.
وكان الوزير قد بدأ جولته بزيارة شركة “مصر للألومنيوم” بنجع حمادي بمحافظة قنا، وتفقد خلالها مراحل الإنتاج المختلفة داخل الشركة من خلايا الإنتاج ومصنع الدرفلة والمسابك.
كما قام الشرقاوي بزيارة معرض منتجات شركة “مصر للألومنيوم” بحضور المهندس سيد عبدالوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لمناقشة برامج تطوير الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
ومن المقرر أن يقوم وزير قطاع الأعمال غدا الجمعة بتفقد عدد من الأصول المملوكة لشركة المعمور للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث سيتفقد فندقي “إيتاب” و “نفتيس” العائم، وذلك بعد انتهاء أعمال تطوير وصيانة جميع الأقسام حسب متطلبات السياحة.
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