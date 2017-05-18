مبادرة تشريعية بواشنطن لتعديل قانون مواجهة الضربات النووية2017-05-18 21:21:05
أطلق أعضاء بالمجلس التشريعي في ولاية واشنطن الأمريكية مبادرةً لإلغاء بند من قانون صدر عام 1984، يمنع السلطات من اتخاذ إجراءات في حال حدوث ضربة نووية.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، حسب “سبوتنيك”، اليوم الخميس، أنَّ هذه الخطوة تأتي بسبب إجراء كوريا الشمالية تجارب على الصواريخ البالستية، وهو ما أدَّى إلى تزايد المخاوف من أن يكون أحد أهداف الضربة النووية المحتملة، مدينة سياتل التي تعد أكبر مدن الولاية، وتحتوي على ميناء كبير ومقرات لعدد من الشركات الكبرى مثل “Boeing” و“Microsoft” و“Amazon”.
وبمقتضى مادة من قانون ولاية واشنطن، فإنَّ خطط إجراءات الطوارئ لا تتضمَّن الاستعدادات للإخلاء العاجل أو نقل السكان إلى مكان آخر قبيل هجوم نووي، ورغم أنَّ هذا القانون دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الحرب الباردة، وانخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلا أنَّ المخاوف النووية الكورية اضطرت المسؤولين لإعادة النظر فيه.
ودعت إلى حذف هذه المادة مجموعة من البرلمانيين من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوري مارك ميلوس، والديمقراطيان ديفيد فروكت وغاي بالومبو.
وقال السيناتور ميلوس، بهذا الشأن: “أعتقد أنَّ هذه المادة سخيفة، فهي كإخفاء النعامة رأسها في الرمل عند اقتراب الخطر.. إذا كان هناك احتمال لتعرضنا لهجوم نووي، فعلينا الاستعداد لذلك”.
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
حيثيات براءة حسين سالم: عدم ثبوت تهم «تصدير الغاز»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى براءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”، بأن المحكمة استقر ...Thu, 18 May 2017 12:14:57 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
مرتضى منصور: لا أعترف باتحاد الكرة لأنه «منحل»
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعترف بالاتحاد المصري لكرة القدم لأنه اتحاد منحل بحكم محكمة القضاء الإداري، موضحا أن هاني أبوريدة نفسه لجأ للقضاء العادي ...Thu, 18 May 2017 12:16:15 GMT
-
«البورصة» تخسر 3.2 مليار جنيه بختام التعاملاتThu, 18 May 2017 13:19:10 GMT
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد ...Thu, 18 May 2017 07:23:48 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT