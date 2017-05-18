قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار على موسى محمد سيد أحمد وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع ومحمد مصطفى محمود، اليوم /الخميس/، بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالإعدام شنقا وصديقهم الرابع بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل سائق بمزرعة بضربه بعصا غليظة وطعنه بالمطواة حتى لفظ أنفاسه لسرقة الجرار الزراعي عهدته وبيعه وتقسيم الحصيلة فيما بينهم.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر بوصول محمود أمين محمد حامد (25 عاما) جثة هامدة مصابة بعدة طعنات متفرقة، وتوصلت تحريات إدارة البحث إلى أن المجني عليه سائق بمصنع بطاطس بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان وأنه اعتاد على نقل البطاطس من مزرعة كائنة بطريق الإسماعيلية الصحراوي بالجرار عهدته المملوك للمصنع، وقبل الحادث بأيام اتفق 3 من العاملين بالمرزعة وحداد من أصدقاء المجني عليه على قتله وسرقة الجرار الزراعي لبيعه واقتسام حصيلتة فيما بينهم.

وفي يوم الحادث رصدوا تحركاته وأثناء مروره بالجرار عائدا من المصنع انتظره الجناه في منطقة مظلمة وقاموا بالاعتداء علية بشومة غليظة وأجبروه على مغادرة الجرار وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه ثم قاموا باستئجار سيارة نصف نقل لرفع الجرار الزراعى وبيعه.

وتم القبض عليهم وبمواجتهم بالتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة .. فتم إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.