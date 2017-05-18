قال خالد سعيد محافظ الشرقية، إن السيدة التي كانت تقف أمام مبنى ديوان عام المحافظة وتحمل لافتة مكتوب عليها “أطفال للبيع أريد بيع طفل ليعيش إخوته الآخرين” تبين أنها زوجة لموظف بالإدارة العامة للمواقف سابقًا وبالوحدة المحلية ببهنباي حاليًا ويدعى خالد الصادق السيد اليماني.

وأشار المحافظ خلال بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن ما أقدمت عليه السيدة اليوم للمتاجرة بأولادها جاء “إبتزازًا رخيصًا وتصرفًا غير مقبولاً”- حسب تعبيره- كوسيلة ضغط من أجل عودة زوجها لمكان عمله الأصلي بالإدارة العامة للمواقف على الرغم من أنه قد أمضى أكثر من 15 عامًا، يعمل بهذا المكان وتم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي بكامل مستحقاته المالية.

وأضاف محافظ الشرقية أن الموظف المذكور تم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي، وذلك في إطار خطة بإعادة هيكلة العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أسوة بديوان عام المحافظة للاستفادة من الطاقات المعطلة في أماكن أخرى ولضخ دماء جديدة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وللتصدي للفساد بكافة صوره وأشكاله وتفعيل الطاقات الشبابية في أماكن العمل المختلفة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وتبين التردي الواضح والترهل الإداري بسبب استمرار العاملين لفترات طويلة تجاوزت الـ 20 عامًا في أماكن عملهم دون تطوير أو تحديث.

كانت سيدة قد وقفت اليوم أمام ديوان عام المحافظة وحملت لافتة تتاجر بأبنائها كوسيلة ضغط على رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعدول عن قراره وإعادة زوجها للعمل بمكانه السابق مرة أخرى، وتدعي أنها لا تملك لقمة العيش في حين أن زوجها يتقاضى مستحقاته كاملة لتستغل إثارة الرأي العام ولتشعل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بصورة مسيئة وسلوك مشين غير حضاري يسيء إلى صورة المواطن الشرقاوي.

وكانت النجدة قد لاحظت هذا المنظر الذي وصفه المحافظ بالمشين، وتم على الفور إبلاغ قسم ثان الزقازيق ليتوجه نائب المأمور لمكان السيدة، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر لها بقسم ثان لتأخذ حقها بالطرق القانونية وحفاظاً على حقوق الجميع.

وأكد محافظ الشرقية أن باب مكتبه مفتوح للجميع، وأنه تم تخصيص الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المواطنين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الجهات المعنية لحل مشاكلهم وتلبية طموحاتهم في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة ومن يرغب في ذلك عليه أن يتقدم بطلب بمكتب خدمة المواطنين موضح به شكواه ليتم فحص الطلب وترتيب الموعد للقاء المحافظ ليقوم بعرض مشكلته أمام الجهات المعنية ليتم اتخاذ اللازم حيالها.