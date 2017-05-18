قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن بلاده تحشد طاقتها لاحلال الاستقرار والسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك بالتشاور مع شركائها الأفارقة والأوروبيين والدوليين.

وأوضح نادال في تصريح، اليوم الخميس، ردا على سوْال حول تصاعد العنف في افريقيا الوسطى -:”ندين مجددا بآعلى درجات الحزم الهجمات الاخيرة التي أسفرت عن مقتل ستة من القبعات الزرقاء من بعثة حفظ السلام “مينوسكا”، فضلا عن وقوع العديد من الضحايا من السكان المدنيين”.

وأضاف المتحدث أن بلاده تعرب عن دعمها الكامل للرئيس فوستين أركانج تواديرا وسلطات أفريقيا الوسطى من أجل استعادة الأمن وسلطة الدولة على كامل أراضيها.

واختتم المتحدث بالتذكير بأن فرنسا تتحمل نصيبها من المسؤولية في إطار بعثة الأمم المتحدة التي يشارك فيها عسكريون فرنسيون والتي عززت من قدرتها في التحليل الاستراتيجي بوضع طائرات بدون طيار تحت تصرفها.

وأضاف أن بلاده تساهم أيضا في عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لاعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى.