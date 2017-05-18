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بالفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب على طريقتهم
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

بالفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب على طريقتهم

2017-05-18 21:27:51
وكالات

تفاعل عشرات المواطنين السعوديين مع دعوة السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية لهم للترحيب بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة السبت المقبل.

وبثت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو يرصد أبرز ما تلقته من تفاعلات من قبل المواطنين السعوديين والتي شملت جميع المراحل العمرية من الأطفال والشباب والنساء والرجال.

وشمل الفيديو العديد من التغريدات التي أرسلها المغردون السعوديون للسفارة مرحبين بالزيارة التاريخية المهمة للرئيس الأمريكي إلى المملكة.

ويعقد الرئيس الأمريكي خلال زيارته التي تبدأ السبت 20 مايو 3 قمم الأولى سعودية-أمريكية والثانية بين دول الخليج وأمريكا والثالثة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة؛ حيث دعا خادم الحرمين الشريفين أكثر من 55 قائدا وزعيما عربيا وإسلاميا لحضور القمة.



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