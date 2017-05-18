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الأوقاف: قصر صلاة التراويح على السماعات الداخلية للمسجد
الاوقاف

الأوقاف: قصر صلاة التراويح على السماعات الداخلية للمسجد

2017-05-18 21:06:48

قالت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، إن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح من القرارات التنظيمية، لافتة إلى أن ما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، على أن يكون ذلك على قدر الضرورة ومن خلال التنسيق والاعتماد الكتابى المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية.

وتابع بيان الوزارة “رسالتنا تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها، مع عدم السماح لأى جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوى فى الشهر الفضيل، وإن القرارات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان المبارك، تؤكد الوزارة أنها أعدت خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال الشهر الكريم سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أم من حيث تنظيم معارض الكتب، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد”.

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