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طالبة تكشف تفاصيل اعتداء حرس أردوغان عليها بواشنطن
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طالبة تكشف تفاصيل اعتداء حرس أردوغان عليها بواشنطن

2017-05-18 21:12:37
متابعات

;شفت طالبة كردية عن تفاصيل اعتداء حرس الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عليها أثناء مظاهرة أمام السفارة التركية في واشنطن، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت “سيريس بورازان”، 26 عامًا، على حسابها بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، إن حرس أردوغان هددها بالقتل خلال مظاهرة ضد زيارة الرئيس التركي لأمريكا.

وأكدت: “هاجموا النساء والأطفال وكبار السن بتهور، جريت في الاتجاه المعاكس لأصدقائي ولكن أحد الحراس أمسك بي وهددني بالقتل قبل تمكني من الهروب داخل سيارة قريبة.”

وتابعت: “أقسم أن سائق السيارة أنقذ حياتي.”

وكان السيناتور الأمريكي “جون ماكين” أدان الاعتداء على المتظاهرين وطالب ترامب باتخاذ رد فعل وطرد السفير التركي من الولايات المتحدة.

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