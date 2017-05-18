كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن إنفاذ توجيه الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية بعمل استجابة عاجلة لاحتواء وباء الكوليرا في اليمن.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى 209، موضحين أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 17200 حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، و209 حالات وفاة، في أرجاء اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الدولية عبر صفحتها الرسمية لمكتبها في اليمن، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأعلنت المنظمة - مساء أمس - عبر الصفحة ذاتها على تويتر، تسجيل 186 حالة وفاة جراء وباء الكوليرا، مع رصد أكثر من 14 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالوباء. وخلال الأسابيع الماضية تفشى وباء الكوليرا بشكل كبير في اليمن خصوصا في العاصمة صنعاء، ما دفع وزارة الصحة في حكومة “الحوثي - صالح” غير المعترف بها دوليا، لأن تعلن حالة الطوارئ في العاصمة كونها أصبحت “منكوبة صحيا وبيئيا”.

في السياق ذاته، قال الصحفي اليمني مأرب الورد، نأمل من مركز الملك سلمان والجمعيات الخليجية الأخرى أن تضع خطة عاجلة ومشتركة لمواجهة وباء الكوليرا في اليمن كونهم من يقدرون حجم الكارثة.