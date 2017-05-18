الداخلية الكويتية: إحباط محاولة لانتهاك المياه الاقليمية من قبل متسللين عراقيين2017-05-18 21:00:30
قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، إن قوات خفر السواحل تمكنت من إحباط محاولة “طراد” عراقي يحمل على متنه أربعة اشخاص حاولوا انتهاك المياه الإقليمية والسيطرة على دورية تابعة للقوات تحت تهديد السلاح.
وأضافت الوزارة ، في بيان صحفي أن المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل رصدت فجر اليوم طرادا عراقيا داخل المياه الإقليمية الكويتية وعند انتقال دورية تابعة لخفر السواحل تبين أن الطراد على متنه أربعة أشخاص عراقيين مسلحين قاموا بتهديد الدورية وحاولوا فرض السيطرة عليها تحت تهديد السلاح.
وأشارت إلى أن رجال خفر السواحل تعاملوا على الفور مع هذا الحادث وتمكنوا من السيطرة على الطراد وإلقاء القبض على الاشخاص الموجودين على متنه،مضيفة لتعرض أحد رجال الأمن إلى” إصابات طفيفة” جراء التعامل مع هؤلاء الأشخاص فضلا عن إصابة احد العراقيين الموجودين على متن الطراد.
وشددت على أن رجال (خفر السواحل) يواصلون جهودهم في تأمين المياه الاقليمية الكويتية مؤكدة انهم العين الساهرة لحماية امن الوطن .
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