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سرقة خزينة مكتب بريد بالشرقية
مكتب بريد

سرقة خزينة مكتب بريد بالشرقية

2017-05-18 20:59:59
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تعرض مكتب بريد جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، للسرقة عن طريق كسر شباك الحمام الخاص بالمكتب، وتمكن الجناة من فتح الخزينة الخاصة به وسرقة محتوياته.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولين بكسر شباك حمام مكتب بريد جميزة بني عمرو، وتمكنوا من الدخول وفتح الخزينة الخاصة بالمكتب وسرقة محتوياتها.

وانتقل الرائد أحمد جلال رئيس مباحث مركز ديرب نجم، لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن مكتب البريد مكون من طابق واحد، ويوجد كسر في شباك الحمام وخزينة المكتب، وشكل لجنة لجرد محتويات المكتب وتحديد المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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