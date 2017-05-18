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حفل اوركسترا بيت العود العربي بالأقصر الأحد القادم
بيت العود العربي

حفل اوركسترا بيت العود العربي بالأقصر الأحد القادم

2017-05-18 20:57:56
رهام محمود

تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يقيم أوركسترا بيت العود العربى، حفله الكبير بمدينة الاقصر، في إطار احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، وذلك يوم الأحد 21 مايو.

ويقدم بيت العود خلال الحفل مجموعة من أجمل المقطوعات العربية الموسيقية منها وطنى حبيبى، قلبى دليلى، زمان النهاوند، الطريق الى شقلاوة ، جدارية الحياة ، وهى مؤلفات محممد عبد الوهاب ونصير شمه وكبار الملحنين المصريين  والعرب.

يضم فريق أوركسترا بيت العود العربي عددا من أساتذة بيت العود من مختلف الجنسيات العربية الذين درسوا العزف على آلة العود، ببيت العود العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ببيت الهراوي، والذي يشرف عليه عازف العود العراقي الفنان نصير شمه.

وشارك بيت العود العربى فى العديد من المحافل المحلية والدولية الموسيقية مثل افتتاح المتحف الاسلامى المصرى، افتتاح العديد من المهرجان الفنية بمصر، وبالخارج، منها مهرجان الجنادرية بالسعودية ، ومهرجان بعلبك بلبنان ، مهرجان ابو ظبى للموسيقى الكلاسيكية ، مهرجان عمان للموسيقى .

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