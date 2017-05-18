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الجزائر: تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين وضبط عنصر داعم للجماعات الإرهابية
الجيش الجزائري

الجزائر: تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين وضبط عنصر داعم للجماعات الإرهابية

2017-05-18 20:58:04
أ ش أ

دمرت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري أربعة مخابئ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع بولايتي “بومرداس” و”سكيكدة”.
وذكرت وزارة الدفاع لوطني الجزائرية - في بيان لها اليوم الخميس - أنه” في إطار مكافحة الإرهاب ، دمرت قوات الجيش الوطني الشعبي بكل من بومرداس وسكيكدة أربعة مخابئ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع ، فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني عنصرا داعما للجماعات الإرهابية بولاية وهران”.
وفي سياق آخر ، أوضح بيان الوزارة أن “قوات الجيش الوطني الشعبي ضبطت 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولايات تلمسان وبشار وأدرار فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة وسكيكدة محاولات هجرة غير شرعية لـ66 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية”.

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