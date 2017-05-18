يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والثقافية، خلال شهر رمضان الكريم، تحت عنوان ” الإبداع في مواجهه الإرهاب”، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة.

ففي قصر الأمير طاز تبدأ الحفلات يوم 6 رمضان مع فرقة المولوية للفنان عامر التوني، وتستمر الفعاليات لتضم علي التوالي، الشيخ محمود التهامي وفرقته، أوركسترا بيت العود، حفل فرقة أنغام الشباب” شباب لايف”، حفل الفنان خالد منيب، حفل عازفة الهارب الفنانة منال محي الدين، حفل الفنانة فيروز كراوية، أمسية شعرية لعدد من شعراء العامية بمصاحبة فرقة عشاق النغم للفنان الدكتور محمد عبد الستار، حفل فرقة سفراء الموسيقي العربية، حفل فرقة كدرسة الإنشاد الديني، فرقة المصريين مع الفنان هاني شنودة، فرقة حلقة ذكر، صالون مصر المبدعة مع الشاعر محمد بهجت وفريق غنا مصري، حفل الصوت الذهبي، أمسية شعرية لعدد من الشعراء بمصاحبة الفنانة رحاب مطاوع، كما تعرض مسرحية ” عن العشاق” من الجمعة 21 رمضان وعلي مدار ثلاث أيام، ويصاحب العروض معرض ” فنون بلدنا” للفنون التراثية لمختلف محافظات مصر بالإضافة لمنتجات مركز الحرف بالفسطاط كذلك معرض للخط العربي.

كما تستمر فعاليات الشهر الكريم بكافة مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فبمركز الإبداع الفني تعرض مسرحية “سلم نفسك” وغنا مصري لستوديو مركز الإبداع الفني، أما في بيت السحيمي فتتنوع الفعاليات حيث تقدم فرقة النيل للألات الشعبية عروضها كما تعرض مسرحية “حكاية من مصر ” مسرح في كل مكان، بالاضافة لعروض الأراجوز وخيال الظل.

وبمركز طلعت حرب الثقافي يقام عرض” الليلة الكبيرة” عرض مسرح عرائس، بالاضافة لصالون بهجة الروح ويحمل عنوان رمضان جانا مع فريق كروال المركز، كذلك عرض لفرقة الصامتين

أما بقبة الغوري فتعرض طقوس السمو” ليالي المقامات الروحية ” يومي11 و 20 رمضان، كما تقام ندوات ببيت المعمار المصري عن العمارة والأدب، العمارة والموسيقي، العمارة في السينما والمسرح، وببيت الشعر العربي تقام أمسية شعرية بعنوان الشعر الصوفي في التراث المصري يومي 16 و 23 رمضان

وبسينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية يقام أسبوع أفلام، حول الأفلام التي ارتبطت في وجداننا بشهر رمضان الكريم .

كما تستمر وكالة الغوري في تقديم فرقة التنورة التراثية، ويقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني ورش فنية للطفال بعنوان أهلا رمضان، ومن وحي شهرزاد، بالاضافة لعروض الأراجوز وخيال الظل.

وبمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، يقدم الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقيه باقة من الأغاني الدينية، كما يقدم أوركسترا بيت العود عروضه الموسيقية، وأيضا الفنان عامر التوني وفرقة المولوية، كما تعرض مسرحية” لسة بسأل” عن قصة الأديب الكبير بهاء طاهر خالتي صفية والدير

جدير بالذكر أن الحفلات تبدأ في تمام التاسعة والنصف مساء، وحضور كافة الفعاليات متاح للجمهور مجانا.