كشفت مواقع إخبارية عربية، عن فضيحة جديدة للممثلة السورية لونا الحسن، والتي انضمت لتنظيم داعش الإرهابي منذ فترة، ومارست جهاد النكاح مع عدد من أفراد التنظيم.

وأوضحت تلك المواقع أن لونا الحسن قامت مؤخرًا، بمحاولة توريط ابنها مع أعضاء التنظيم، عن طريق محاولة خطفه من زوجها وضمه للتنظيم، بل وقامت بضربه ضربًا مبرحًا، دخل على إثره المستشفى.

وأكدت المواقع أن السورية لونا الحسن، نشر لها عدد من الفيديوهات الفاضحة مع أعضاء تنظيم داعش، بعد أن التحقت به، تحت مسمى جهاد النكاح.

يذكر أن لونا الحسن قد تخرجت من كلية الحقوق بجامعة دمشق، لكنها فضلت التمثيل والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من المسلسلات السورية.