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برلماني روسي: ترامب يواجه حرب معلوماتية
دونالد ترامب

برلماني روسي: ترامب يواجه حرب معلوماتية

2017-05-18 20:52:10
أ ش أ

ذكر أليكسي بوشكوف رئيس اللجنة المؤقتة لسياسة الإعلام التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه حربا معلوماتية حتي يظهر وكأنه لا يتناسب مع المؤسسة التقليدية.

وقال بوشكوف في اجتماع مع مجموعة من السفراء من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس “إن الرئيس ترامب يواجه حربا إعلامية أعلنتها ما يسمى بوسائل الإعلام الرئيسية”.

ووفقا لما ذكره السناتور الروسي، فإن ذلك يتم من أجل إقالة الرئيس “وأن هدفهم هو إما عزل ترامب أو الحد من حريته في المناورة، وتكبيل يده وقدمه.

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