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الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية ضد فصيل تدعمه الحكومة السورية
التحالف الدولي

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية ضد فصيل تدعمه الحكومة السورية

2017-05-18 20:50:19
وكالات

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الخميس إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية اليوم ضد فصيل تدعمه الحكومة السورية بعدما تحرك ضد مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة في جنوب البلاد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الضربات وقعت قرب بلدة التنف وأعقبت طلقات تحذيرية أطلقتها طائرات أمريكية بهدف ردع المقاتلين.

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