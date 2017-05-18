أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن حصيلة أراضى الدولة التى تم استردادها اليوم الخميس، عن طريق عدة حملات بجميع مدن المحافظة، والتى بلغت 8 ملايين و300 ألف متر.

وقالت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضى الدولة، قامت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مجالس المدن السبع بالمحافظة بالاشتراك مع مديرية أمن البحر الأحمر وأقسام الشرطة المختلفة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وقيادة الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم استرداد 150 ألف متر مربع، بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، بعد إزالة التعديات منها، وتم استرداد 7 ملايين و850 ألف متر، وفى مدينة سفاجا تمكنت حملة الإزالة من إزالة التعديات على 203 آلاف متر بينهم 200 ألف متر كان يستحوذ عليها وزير السياحة الأسبق زهير جرانه، وفى مدينة القصير 6300 متر مربع و160 ألف متر فى مدينة مرسى علم، و10 آلاف متر فى مدينة الشلاتين، و648 مترًا فى حلايب بإجمالى 8 ملايين 278 ألف متر مربع.

ومن جانبه أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، استمرار حملات تنفيذ إزالة التعديات بصفة يومية بكافة مدن المحافظة حتى إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة.