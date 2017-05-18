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الشوط الأول.. خربين يتقدم للهلال وهوساوي يتعادل لأهلي جدة
الهلال السعودي

الشوط الأول.. خربين يتقدم للهلال وهوساوي يتعادل لأهلي جدة

2017-05-18 20:45:37

تعادل فريقا الهلال السعودي ونظيره أهلي جدة بهدف لكل منهما في الشوط الأول بلقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقام بملعب الجوهرة المشعة

وتواجد المصري محمد عبد الشافي في التشكيلة الأساسية لفريقه الأهلي.

وسجل هدف التقدم اللاعب عمر خربين للهلال الدقيقة 28 من الشوط الأول، فيما نجح عمر هوساوي للأهلي من تسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

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