تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه "الدبابة" موديل 20182017-05-18 20:35:53
طرحت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه الأمريكية أول موديلات 2018؛ وهو الخاص بالشاحنة “الدبابة”؛ التي تستحوذ على اهتمام قائدي الشاحنات نصف النقل في السوق المصرية.
وقال أحد الموزعين إن الوكيل بدأ تسليم شبكة الموزعين حصصهم من السيارة منذ نحو أسبوع؛ ليتم عرضها على العملاء؛ متوقعًا أن يتوالى طرح موديلات 2018 الخاصة بطرازات شيفروليه في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ خاصة الطرازات المجمعة محليًا.
وتتوافر “الدبابة” من خلال فئتين؛ الأولى يصل سعرها إلى 217 ألف جنيه؛ وهي مزودة بمحرك تيربو ديزل وناقل حركة خماسي السرعات، وكابينة مفردة كما تم تزويد السيارة بباور ستيرينج ودفاية هوائية وراديو سي دي و 2 سماعة وحامل أكواب وزجاج مظلل.
أما الفئة الثانية من السيارة فيصل سعرها إلى 237 ألف جنيه، وقد تم تزويدها أيضًا؛ بزجاج كهربائى وسنترال لوك وتكييف ومصابيح ضباب وغطاء المرآة نيكل كروم.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن الدبابة تتصدر مبيعات القطاع بعدد 2445 وحدة من المبيعات الإجمالية البالغة 3888 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بحصة سوقية 63%.
وأوضح الموزع أن موديلات 2018 الخاصة بالسيارات المحلية بمختلف أنواعها ستظهر لدى كافة الشركات في السوق المحلية قبل المستوردة؛ لأن الشركات قامت خلال الفترة الماضية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والإدارة العامة للمرور بشأن طرح المنتجات الجديدة، كما أنهم لا يواجهون مشكلات خاصة بتحقيق المستهدفات وفق تعاقدات عالمية؛ بخلاف السيارات المستوردة حيث يرتبط الوكلاء مع الشركات الأم بخطط سنوية بالوصول لمستهدفات معينة من كل سيارة الأمر لاذ لم يتمكنوا من تحقيقه خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن مستوى الأسعار الذي وصلت إليه الأسعار جعل العميل في حالة من الترقب لأن المبالغ المطلوبة لشراء سيارة معينة أصبحت تفوق الكماليات والإمكانات المتاحة بها؛ مما عمق من أزمات السوق وفاقم من مستوى الركود الذي يخيم على كافة الشركات والمنتجات.
وأوضح أن طرح الموديلات الجديدة سيؤدي إلى توقف حركة البيع للموديلات القديمة؛ الأمر الذي يجعل الوكلاء ينتظرون حتى تصريف المخزون كاملًا.
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT
-
حيثيات براءة حسين سالم: عدم ثبوت تهم «تصدير الغاز»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى براءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”، بأن المحكمة استقر ...Thu, 18 May 2017 12:14:57 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
مرتضى منصور: لا أعترف باتحاد الكرة لأنه «منحل»
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعترف بالاتحاد المصري لكرة القدم لأنه اتحاد منحل بحكم محكمة القضاء الإداري، موضحا أن هاني أبوريدة نفسه لجأ للقضاء العادي ...Thu, 18 May 2017 12:16:15 GMT
-
«البورصة» تخسر 3.2 مليار جنيه بختام التعاملاتThu, 18 May 2017 13:19:10 GMT
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد ...Thu, 18 May 2017 07:23:48 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT