تتواصل عمليات توريد الأقماح إلى الشون والصوامع بالمحافظات، حيث أعلنت عدة محافظات عن الكميات التي تم توريدها إلى صوامعها حتى اليوم الخميس، مع التشديد على على الالتزام بضوابط توريد القمح وتخزينه للحفاظ على جودته، فيما تشارف عملية حصاد المساحات المنزرعة المتبقية على الانتهاء.

ففي محافظة قنا، قال المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان إنه تم حتى الآن توريد 92 ألفا و56 طنا و14 كجم من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بها 4 صوامع تصل سعتها التخزينية الإجمالية إلى 190 ألف طن، و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و63 طن، لتكون السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

وفي محافظة الشرقية، قال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس علاء عفيفي إنه تم حتى الآن توريد 339 ألفا و174 طنا من القمح بما يعادل 2 مليون و261 ألفا و162 أردبا من الأقماح، وذلك في 54 صوامعة وشونة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم حصاد 263 ألف فدان بنسبة 97 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة هذا العام وقدرها 381 ألفا و492 فدانا، على أن ينتهي حصاد الكمية المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة بجميع قرى المحافظة.

وفي محافظة الغربية، قال المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر إنه تم حتى الآن توريد 116 ألفا و980 طنا من القمح، في 26 شونة تم تجهيزها على مستوى المحافظة، مشيرا إلى ارتفاع نسب التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وفي محافظة البحيرة، أعلنت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 180 ألفا و868 طنا من القمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها حتى الآن والتي تقدر بـ 310 ألفا و246 فدانا من جملة المساحة المنزرعة بالمحافظة والبالغة 321 ألفا و138 فدانا.