قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن فريق العمل المصري الياباني انتهى اليوم من أعمال تغليف السرير الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ أمون حيث بدأ الفريق المشكل من إدارة الترميم الأولى والتغليف ونقل الأثار بالمتحف الكبير وشركة نتسو نيبون اليابانية أعمال تغليف السرير أمس .

ومن جانبه، قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف الكبير ، إن عملية تغليف السرير استغرقت 8 ساعات وتم اتباع القواعد العلمية والدولية فى تغليف السرير تمهيدا لنقلة الى المتحف الكبير.

وأعرب زيدان عن شكره وتقديره لإدارة المتحف المصرى بالتحرير برئاسة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف ولكلا من هاله حسن والدكتور لطفى عبد الحميد عن تعاونهم المثمر مع المتحف الكبير والذي من شأنه يساعد على سرعة العمل .

وقال السيد ماسادا رئيس فريق العمل من الجانب اليابانى إنه سعيد بهذا التعاون مع الجانب المصرى فى نقل هذة المجموعة المتميزة والتى تقدر ٧١ قطعة اثرية، موضحا أن التعاون بدأ مع الجانب المصري منذ سنوات من خلال الدورات التدريبية، مشيدا بكفاءة الفريق المصري في التعامل ونقل الآثار للمتحف الكبير.‎