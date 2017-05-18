قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم ضخ 160 ألف طن من السلع الأساسية، ما بين أرز ومكرونة ودقيق فى فروع المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مبدأ الإتاحة وزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامى تامر أمين، أنه يتم توفير أكثر من 10 آلاف طن لحوم مجمدة شهريًا، وأكثر من 5 آلاف طن لحوم حية سودانية، وكميات كبيرة من الدواجن المستوردة التى تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.