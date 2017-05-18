 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 09:41 مساءً
روابط سريعة
التموين: 160 ألف طن سلع أساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: 160 ألف طن سلع أساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية

2017-05-18 21:10:06

قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم ضخ  160 ألف طن من السلع الأساسية، ما بين أرز ومكرونة ودقيق فى فروع المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مبدأ الإتاحة وزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامى تامر أمين، أنه يتم توفير أكثر من 10 آلاف طن لحوم مجمدة شهريًا، وأكثر من 5 آلاف طن لحوم حية سودانية، وكميات كبيرة من الدواجن المستوردة التى تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3