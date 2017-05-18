أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل على أهمية وجود حكومة مستقرة في واشنطن في ظل الاضطرابات المحيطة بالبيت الأبيض.

وقال جابريل اليوم الخميس، خلال زيارته لواشنطن: “نرصد ما يحدث في العالم لابد أن تكون أمريكا قادرة على التصرف بقوة في المجال الدولي بالتعاون مع الأوروبيين”.

وحذر من أن إخفاق أمريكا يمكن أن يعني أن آخرين يملأون الفراغ، وقال: “لدينا مصلحة في وجود مساع دولية قوية للأمريكيين”.

وخلال زيارة الوزير الاتحادي التي بدأت أمس الأربعاء، التقى غابرييل بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وبالمستشار الأمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هربرت رايموند ماكماسترو، في البيت الأبيض اليوم الخميس، قبل أن يتوجه إلى مدينة بيتسبرغ، المركز السابق لصناعة الصلب الأمريكية، باعتبار أنها نموذج ناجح للتحول الهيكلي.

يذكر أنه تم تعيين مستشار خاص في واشنطن أمس الأربعاء، للتحقق مما إذا كان دونالد ترامب تلقى مساعدة من روسيا خلال الحملة الانتخابية أم لا.