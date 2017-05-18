فاز فريق سموحة على بتروجت بنتيجة 0/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد لسموحة اللاعب إسلام محارب فى الدقيقة 63 بعدما استغل ارتباك دفاع الفريق البتروالى.

بهذه النتجية يرتفع رصيد سموحة للنقطة 47 محتلاً المركز الخامس، ويقترب من المصرى البورسعيدى صاحب الـ50 نقطة فى المركز الرابع، بالمربع الذهبى، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 41 فى المركز السادس.