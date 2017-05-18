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الإعلام الأمريكي: منفذ حادث دهس "التايمز" كان يفر من الشرطة عقب عملية سرقة
الشرطة الأمريكية

الإعلام الأمريكي: منفذ حادث دهس "التايمز" كان يفر من الشرطة عقب عملية سرقة

2017-05-18 20:05:25
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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن منفذ حادث الدهس فى ميدان “تايمز” الشهير فى مدينة نيويورك شاب يدعى ريتشارد روجاس، يبلغ من العمر 26 عامًا بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك بوست.

بينما ذكرت شبكة “فوكس نيوز”، أن الحادث جاء أثناء محاولة روجاس الهروب من الشرطة فى أعقاب عملية سرقة قام بها.

وكانت عملية الدهس التى وقعت منذ قليل، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين، فيما أشارت مصادر من الشرطة، إلى أن السائق ربما يكون تحت تأثير الكحول، حيث أن لديه سابقتين فى القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

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