أصيب 3 مجندين بقوات الشرطة ومسعف سيارة إسعاف، مساء اليوم الخميس، برصاص الجماعات التكفيرية، بكمين الصفا المتمركز على الطريق الدائري جنوب العريش.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 مجندين، والمسعف حسن العربي، 35 سنة، بطلق ناري بالأنف، ونجحت القوات في تصفية 5 عناصر إرهابية.