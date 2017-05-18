 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 08:19 مساءً
روابط سريعة
إصابة 3 مجندين في هجوم إرهابي من قبل مسلحين بالعريش
كمين العجيزي

إصابة 3 مجندين في هجوم إرهابي من قبل مسلحين بالعريش

2017-05-18 20:04:07

أصيب 3 مجندين بقوات الشرطة ومسعف سيارة إسعاف، مساء اليوم الخميس، برصاص الجماعات التكفيرية، بكمين الصفا المتمركز على الطريق الدائري جنوب العريش.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 مجندين، والمسعف حسن العربي، 35 سنة، بطلق ناري بالأنف، ونجحت القوات في تصفية 5 عناصر إرهابية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3