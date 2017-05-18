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بث مباشر.. توتنهام يدفع بهاري كين في مواجهة فاردي ليستر
هاري كين - توتنهام

بث مباشر.. توتنهام يدفع بهاري كين في مواجهة فاردي ليستر

2017-05-18 20:05:00

أعلن ماوريسيو بوتشيتنو المدير الفني لفريق توتنهام تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

وجاءت التشكيلة لتضم: لوريس ، داير ، الديرفيلد ، فيرتونخين ، ديفيس ، وانياما ، ديمبلي ، سيسوكو ، الي ، سون ، كين

أما تشكيلة ليستر سيتي فقد تواجد فيها : شمايكل ، سيمبسون ، بن علوان ، فوتشس ، تشيويل ، نديدي ، امارتي ، البرايتون ، اوكازاكي ، محرز ، فاردي

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