حصلت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على اعتماد مؤسسة ibo الدولية، كأول مدرسة حكومية معتمدة دوليا من المؤسسة الدولية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويقول د.أشرف لبنة مدير المدرسة، أن إدارة المدرسة كانت قد تقدمت بطلبا للاعتماد الدولي، وتم الموافقة عليه بعد زيارة لجنة من المؤسسة للمدرسة ، ليتم إدراجها كأول مدرسة حكومية مصرية دولية على مستوى إفريقا والشرق الأوسط .

يذكر أن المدرسة افتتحت في عام 2014 من خلال برتوكول مشترك بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة جرين لاند التعليمية، ومنظمة الـ ibo الدولية، بحضور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق.