الترجي يتوج بطلا للدوري التونسي للمرة 27 في تاريخه2017-05-18 19:57:36
تُوج فريق الترجى بلقب الدورى التونسى للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه، والأولى منذ عام 2014، وذلك بعدما سحق غريمه النجم الساحلى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “رادس” بالجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة البطولة بالمسابقة.
جاءت ثلاثية فريق “باب سويقة” عن طريق جيلان الشعلانى وعلى المشانى وطه ياسين خنيسى فى الدقائق 14 و30 و50 من عمر المباراة.
وكان الفريقان دخلا المباراة وكأنها مباراة نهائية، حيث كان الفارق بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الترجى، الذى كان يحتاج للفوز أو التعادل لحسم اللقب، بينما كان النجم يحتاج للفوز فقط من أجل التتويج.
ورفع الترجى رصيده لـ26 نقطة بعد الفوز ليبتعد بفارق 4 نقاط عن النجم، الذى تجمد رصيده عند 22 نقطة.
وفى مباريات أخرى بنفس المرحلة فاز الصفاقسى على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة، سجلها كريم العواضى فى الدقيقة 31، ورامى الجريدى فى الدقيقة 66، كما فاز الأفريقى على نجم الملتوى بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للأفريقى معتز الزمزمى وحمزة العقربى فى الدقيقتين 12 و83، وسجل للملتوى محمدعلى بن حمودة فى الدقيقة 93.
ويقضى نظام الدوري التونسي الذى يقام من مجموعتين بتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل مجموعة لمرحلة البطولة، والتى تقام بنظام دورى من دورين، ويتوج الفائز بها بلقب الدوري.
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