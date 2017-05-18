

أعلن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء عادل ترك، أنه سيتم الانتهاء من طريق “شبرا – بنها” الجديد في 30 يونيو المقبل، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في الجزء الشمالي الشرقي من الطريق الحر الإقليمي في نفس الموعد.

جاء ذلك خلال قيام رئيس الهيئة بوضع حجر أساس كوبري مشاة على الطريق الزراعي السريع بطوخ بمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ اللواء محمود عشماوي، والنائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات والنائب عن مركز طوخ بمجلس الشعب.

وصرح رئيس هيئة الطرق والكباري بأنه يجري إنشاء 3 كباري على النيل لخدمة المدن الجديدة التي تقيمها الدولة في قنا وأسيوط والمنيا بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلا عن وضع مخطط لإنشاء 6 كباري علوية جديدة على طريق “بنها – المنصورة” السريع بتكلفة 300 مليون جنيه لحل الاختناقات المرورية على الطريق.

وأشار ترك إلى أنه تم هذا العام إنفاق 8.5 مليار جنيه على مشروعات إنشاء 2200 كم من الطرق والكباري، بالإضافة إلى صيانة 185 كوبري على مستوى الجمهورية منذ بداية عام 2017، مؤكدا أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة تم الانتهاء من 700 كوبري لخدمة حركة النقل والمشروعات المختلفة.