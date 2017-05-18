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بث مباشر.. الأهلي يواجه الهلال في نهائي كأس الملك السعودي
محمد عبد الشافي

بث مباشر.. الأهلي يواجه الهلال في نهائي كأس الملك السعودي

2017-05-18 19:56:00

يقود النجم المصرى محمد عبد الشافى تشكيل فريق الأهلى فى مواجهة منافسة الهلال الذى يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب “الجوهرة” فى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل الأهلى سعيًا للحفاظ على اللقب الذى توج به الموسم الماضي، بينما يسعى الهلال لحصد اللقب بعد تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم.

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