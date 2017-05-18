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الجندى: شم رائحة العطر والبخور لا يفسد الصوم
الشيخ خالد الجندي

الجندى: شم رائحة العطر والبخور لا يفسد الصوم

2017-05-18 19:45:58


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النية هي التي تفرق بين العادة وبين العبادة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس، حكم شم رائحة العطر والبخور في شهر رمضان، مؤكدًا أنه لم يفسد الصيام وفقًا لمذهب أبو حنيفة، موضحًا أن الصائم لم يفعل شيء عندما يشم العطر ليفسد صيامه، وأن الأعمال بالنيات.

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