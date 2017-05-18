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كتائب القسام والجهاد تدعوان للاشتباك مع جيش الاحتلال بالضفة وغزة غدا
أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

كتائب القسام والجهاد تدعوان للاشتباك مع جيش الاحتلال بالضفة وغزة غدا

2017-05-18 20:06:52
وكالات

طالبت فصائل عسكرية فلسطينية مسلحة فى قطاع غزة، الفلسطينيين، إلى الاشتباك غدا الجمعة، مع الجيش الإسرائيلى في مناطق التماس، فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال متحدث باسم الفصائل خلال مؤتمر صحفى عُقد في غزة، مساء الخميس، شارك فيه ممثلون عن الأجنحة المسلحة لبعض الفصائل الفلسطينية، ومنها كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامى: ” ليكن غدا الجمعة يوم غضب ونفير من أجل أسرانا”، كما حذر المتحدث، إسرائيل من إصابة أى أسير فلسطينى بسوء.

وتابع: “إذا ما حصل ذلك، لن نقف مكتوفي الأيدي، وإذا لم ينفع الحراك السلمي مع المحتل فإننا جاهزون للحديث مع عدونا باللغة التي يفهمها”.

ويواصل نحو 1700 أسير فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

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