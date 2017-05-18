شهد عصام البديوي محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، توقيع عقد شراكة بين المهندس عمرو سعد صاحب مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وأحد أكبر الشركات الصينية في هذا المجال” تيبيا” ،لإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة، من خلال الربط المباشر مع الشبكة القومية.

وهنا المحافظ الطرفين بعقد الشراكة ..مؤكدا دعمه الكامل لكل المشروعات الناجحة التي تساهم في نهضة المحافظة والبلاد ،حيث تعمل المحافظة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في مشروعاتهم الاستثمارية.

وقال المهندس عمرو سعد صاحب مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها للدولة ومقرها بمركز العدوة إن إنتاج الكهرباء حاليا يبلغ 1ميجا وبتوقيع عقد الشراكة مع الشركة الصينية سوف تزيد إلى 12 ميجا وهي تكفي لتغطية ثلاثة مراكز بالمحافظة مما يساهم في إنهاء أية مشكلات خاصة بقطاع الكهرباء.