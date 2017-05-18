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إصابة 5 أشخاص في حادث دهس جديد بمنطقة "ستاتن آيلاند" بنيويورك
حادث دهس في نيويورك

إصابة 5 أشخاص في حادث دهس جديد بمنطقة "ستاتن آيلاند" بنيويورك

2017-05-18 19:35:32
أ ش أ

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس في حادث دهس جديد بمنطقة ستاتن آيلاند في ولاية نيويورك.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” الإخبارية ، مساء اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن شخصًا قتل، في وقت سابق من اليوم وأصيب 13 آخرون بولاية نيويورك الأمريكية، جراء قيام سيارة مسرعة بدهس عدد من المشاة على رصيف في منطقة تايمز سكوير وسط ولاية نيويورك.

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