قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد خلال استقباله له اليوم بمجلس الوزراء ، دعم الحكومة للمشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية .

وأضاف جبر - في تصريحاتصحفيه اليوم - أن رئيس الوزراء أكد أنه يكن كل الأحترام والتقدير للصحافة القومية في إطار رسالتها لخدمة القضايا الوطنية، مشيرا إلى احترامه لمبدأ استقلال الصحافة وعدم التدخل في شئونها وتقديم المساندة للهيئة الوطنية للصحافة ، بما في ذلك الخبرات الفنية لمساعدتها في مهمتها لإصلاح هياكل المؤسسات القومية التمويلية ، والتخلص من المشاكل والأعباء التي تواجهها إذا طلبت منها الهيئة ذلك .

وأوضح جبر أنه سيعقد اجتماعات مماثلة الأسبوع القادم مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والجهات المعنية بالصحافة لاستكمال المراحل النهائية لمشروع إصلاح المؤسسات القومية بما يشمل البرامج التدريبية وبحث مشاكل كافة العاملين ، والتشاور حول مقترحات هذه الجهات وإعلانها الأسبوع القادم والتي تحمل خطوات محددة يجري تنفيذها الفترة القادمة لخلق بيئة صحية للعاملين بهذه المؤسسات، والنهوض بمستواها، وإيجاد حلول لمشاكلها بما يحدث ارتياحا وقبولًا لدى جميع العاملين فيها ، اضافة الى تنفيذ معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة بشفافية تامة لتحقيق الأهداف الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد جبر أنه فور الانتهاء من التغييرات الصحفية سيتم إعلانها ، مشددا على أن الهيئة هي المختصة بالتغييرات وحدها ، وأنها تقوم حاليا بالتشاور مع قطاعات كبيرة من الصحفيين يمثلون مختلف الأجيال”شباب وكبار وجيل الوسط ” للتوصل لأفضل الأسماء التي تلقى قبولا لدى الوسط الصحفي.