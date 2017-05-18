إنقاذ مركب خشبى كبير محركه شبه متعطل، وعلى متنه 463 مهاجرًا غير شرعى من بينهم 27 إمراة، و8 أطفال، على بعد 11 ميلًا شمال صبراتة.

وقال العقيد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم قوات حرس السواحل الليبية، فى بيان صحفى، إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وبنغالية وغانية بينهم 5 مواطنين مصريين و98 سوريًا و127 مغربيًا و38 تونسيًا و30 سودانيًا.

وفى سياق متصل أكد العقيد أيوب قاسم، على أنه تم اكتشاف عدد 3 مراكب فايبر لمهربى البشر، تقوم بعملية اركاب لمهاجرين غير شرعيين على متن 3 قوارب مطاطية، على بعد حوالى ميل من الساحل، مشيرًا إلى إطلاق النار من قبل المهربين على زورق الدورية، مما فأضطره إلى إطلاق الرصاصات التحذيرية المكثفة، مما أجبر مراكب تجار الهجرة غير الشرعية الفرار نحو الساحل، مؤكدًا أنه تم إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعيًا من جنسيات أفريقية مختلفة، موضحًا أن المجموع الكلى للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم وضبطهم فى هذه العملية 503 مهاجرين غير شرعيين.