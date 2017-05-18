بعد الهجوم الضاري الذي وجهه الكاتب يوسف زيدان تجاه القائد صلاح الدين الأيوبي متهماً إياه بالغدر بالخليفة، رد الشيخ عبدالله رشدي مدافعاً على هذا الهجوم من واقع كتب التاريخ.

وتهكم رشدي في بداية رده خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً” صلاح الدين طلع وحش على آخر الزمن “، وأضاف متسائلاً”: لماذا خلع صلاح الدين الخليفة العاضد؟.

وهنا أجاب باستفاضة وأوضح” خلع صلاح الدين الخليفة العاضد لما قام به من الاضطهاد الديني للمصريين فكان شيعياً لا يتورع عن ذبح السنة المصريين، وكان يحتكر الغلال والطعام عن المصريين، وكان كلما لا يعجبه وزير يدبر له حادثة وكان شاباً أرعن يبلغ من العمر عشرين سنة.

واخيراً طالب رشدي بكل من يحاول الافتراء على رموز الاسلام أن يقرأ جيداً وقال” بكل عار عليك أن تزور التاريخ، اقرأ التاريخ جيداً قبل أن تتطاول على صلاح الدين السني وتمجد في الخليفة الشيعي كما لو كنت شيعي الهوى.. #الأزهر_قادم.

وخلال تساؤل وجهه له احد المتابعين عن المصادر التاريخية التي تروي سيرة صلاح الدين الأيوبي بشكل صحيح، أجاب رشدي قائلاً:”تستطيع مراجعة سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية لابن كثير والوفيات لابن خلكان”.